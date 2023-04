Grenzach-Wyhlen Schweres Gerät im Einsatz

Ende ist absehbar

Mit dem Rückbau dieses Bauwerks, das in den vergangenen Jahren das Aussehen des Sanierungsgeländes maßgeblich geprägt hat, wird das baldige Ende der Rückbauarbeiten deutlich sichtbar. Die kompletten Rückbauarbeiten werden voraussichtlich im Sommer abgeschlossen, wie Roche mitteilt. Die Baustellenräumung erfolgt im Anschluss. Bevor es so weit ist, steht in den kommenden Wochen eine arbeitsintensive Phase an. So werden die Asphaltflächen und die Betonverbauungen zurückgebaut.

Im Rahmen dieser Arbeiten werden auch der Kopfbalken – das Fundament der ehemaligen Einhausung – und Teile der Bohrpfahlwand entfernt. Dazu werden schwere Baumaschinen benötigt. Im direkten Baustellen-Umfeld wird die Lärmintensität in dieser Phase etwas ansteigen, jedoch immer noch auf normalem Baustellenniveau liegen, wie Roche betont. Anschließend können der Schiffsanleger zurückgebaut und das gesamte Gelände profiliert werden.