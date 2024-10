Grenzach-Wyhlen: Schwieriges Haushaltsjahr in Sicht

Die erste von sechs Vorberatungen des nächsten Haushalts war am Dienstagabend im Gemeinderat das vorherrschende Thema. Bürgermeister Tobias Benz und Kämmerin Selina Sasse stellten die ersten Eckpunkte und die aktuelle Ausgangslage vor. Im Laufe der Woche wird dem Gremium der Zwischenstand digital übermittelt, das dann in den verschiedenen Ausschüssen in die weitere Vorberatung vertieft einsteigen wird. Für die Gemeinderatssitzung am 17. Dezember ist die Beschlussfassung des Haushalts 2025 vorgesehen.