Eltern sollen ihre Kinder an der Börse begleiten

An der Ausbildungsbörse, die auf drei Ebenen im neu sanierten und aufgestockten Schulzentrum stattfindet, nehmen rund 40 Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Dienstleistungen, darunter auch Firmen aus der Schweiz, teil. Darüber hinaus präsentieren sich die Bundesagentur für Arbeit sowie eine Vielzahl an Schulen und Hochschulen an der beruflichen Orientierungsveranstaltung. Wichtige Informationen und Einblicke können die Schüler darüber hinaus im Hinblick auf duale Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in Handel, Gewerbe und in der Industrie erhalten.