Grenzach-Wyhlen Selten gehörtes Zusammenspiel

Orgel bietet Vielfalt

Anschließend gestaltete Sadykava-Voigt den Choral für Orgel „Allein Gott in der Höh sei Ehr“. Bach schrieb zu jener Zeit nahezu wöchentlich Orgelvorspiele für die Gottesdienste, stets an einen Choral angelehnt. Auch mit diesem Stück konnte die Organistin die Orgel in ihrer gesamten Vielfalt ausnutzen.

Die Reihe der nachfolgenden gemeinsam von Orgel und Cello dargebotenen Werke begann mit der Sonate in C-dur von Carl Philipp Emanuel Bach, dem Sohn von Johann Sebastian.

Feines Zusammenspiel

Vom hierzulande nicht allzu häufig gespielten Italiener Benedetto Marcello folgte noch eine Sonate. Schließlich setzen die beiden Musiker mit der Sonate Nr. 5 e-Moll von Antonio Vivaldi den beeindruckenden Schlusspunkt.

Sehr hörenswert war bei all diesen gemeinsam dargebotenen Stücken das Zusammenspiel. Kein Instrument versuchte, das andere zu übertönen; Orgel und Cello fanden während des ganzen Vortrags gleichermaßen Platz für Dominanz.