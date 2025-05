Grenzach-Wyhlen: Seniorenwohnanlage nimmt Formen an

Mit dem Richtfest für die neue Seniorenwohnanlage an der Scheffelstraße feierte die Gemeinde, nicht nur das erste Bauvorhaben, sondern auch eine wichtige Etappe im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Neuen Mitte Grenzach, wo die Erdarbeiten mittlerweile in vollem Gang sind (siehe Bericht unten). Bürgermeister Tobias Benz verwies beim Richtfest auf die große Bedeutung der Seniorenwohnanlage für Grenzach-Wyhlen. So auch die damit verbundene Tagespflegeeinrichtung, die im Untergeschoss des Neubaus untergebracht sein wird.