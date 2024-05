Die Neue Mitte in Grenzach, deren künftige Gestaltung sowie die im Entstehen befindliche Seniorenwohnanlage mit Tagespflege waren am Mittwochabend Themen einer Infoveranstaltung. Eingeladen hatte die Firmengruppe Orbau aus Zell am Harmersbach, die vor wenigen Tagen westlich vom Haus der Begegnung mit dem Bau der Seniorenanlage begonnen hat. Rund 30 überwiegend ältere Zuhörer folgten den Ausführungen der Referenten.