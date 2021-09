Grenzach-Wyhlen Seniorin angefahren

Grenzach-Wyhlen. Eine 80-jährige Seniorin wurde in Grenzach-Wyhlen angefahren. Sie überquerte am Freitag gegen 20 Uhr auf Höhe des Schlosswegs die B34/Basler Straße. Ein in Richtung Schweiz fahrender schwarzer Mercedes Kombi mit Schweizer „BS“ Kennzeichen bremste sein Fahrzeug nicht rechtzeitig ab und fuhr die bereits in der Mitte der Fahrbahn befindliche Frau, an. Anschließend fuhr der Fahrzeugführer, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern, weiter in Richtung Schweiz.