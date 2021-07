Grenzach-Wyhlen „Sie fraß die Seife auf!“

Die meisten Menschen waren damals wohl beeindruckt von der Welt- und Kolonialpolitik, die der Kaiser in Berlin betrieb. Auch unser junger Matrose lässt uns das spüren, wenn er in seinem Tagebuch schreibt, der Abschied am 22. November 1905 in Bremerhaven sei mit einem dreifachen Hurra der zahlreichen Schaulustigen begleitet worden. In einem Abschiedsgedicht wird er deutlich: „Mit Gott für Kaiser und Reich fahren wir ins chinesische Reich und leihen unserem Kaiser dort draußen unser Blut, dazu hat die Matr. Artl. den Mut. Wir hantieren dort im Land und geben den Gelbjacken etwas Verstand.“

Kolonialzeit endet nach dem Ersten Weltkrieg

Die Periode des Kolonialismus war geprägt von Überheblichkeit, nicht nur auf Seiten Deutschlands. Allen voran haben England und Frankreich damals eine imperiale Politik betrieben. In diesem Konzert der Großmächte wollte auch Kaiser Wilhelm mitspielen und fand in China, das in den Opiumkriegen von Europa, vor allem von England gedemütigt wurde, ein Fleckchen Erde. Es war Tsingtau, das man für sich beanspruchte, nachdem ein deutscher Diplomat im Zusammenhang mit den sogenannten Boxeraufständen einem Attentat zum Opfer gefallen war. Auf 99 Jahre hatte man sich zwar die Rechte gesichert, jedoch bereits nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg gingen Deutschland alle Kolonien verloren.

Vor allem Singapur macht großen Eindruck

Als sich unser junger Grenzacher Schreinergeselle mit dem als Truppentransporter eingesetzten Postschiff „Roon“ auf den Weg machte, packte er ein Schreibheft in den Tornister, damit er diese für ihn einmalige Reise in einem Tagebuch festhalten konnte. Und er hat sehr aufmerksam die Reiseroute festgehalten. Landgänge wurden genutzt für Besichtigungstouren, die Daten und die Uhrzeiten wurden festgehalten und englische Kriegsschiffe wurden aufmerksam registriert. Dass man von Gibraltar nicht direkt gen Ägypten fuhr, sondern die Route über Genua, Neapel und die Straße von Messina wählte, erstaunt, aber man schien Zeit zu haben. Am 12. Dezember hatte man den Suezkanal erreicht und konnte sich einen Blick auf den Berg Sinai gönnen.

Oertlin hält Orte, Daten und Zeiten penibel fest

Beim Lesen gewinnt man den Eindruck, dass Erdkunde Friedrich Oertlins Lieblingsfach in der Schule war, denn alle wichtigen Orte werden namentlich korrekt aufgeführt. In Aden verwehrte man den Händlern aus Seuchenschutzgründen den Zugang zum Schiff, in Colombo dagegen durfte man an Land, was dem jungen Mann sehr gefiel. Singapur, damals der größte Hafen der Welt, wie er schreibt, machte sehr großen Eindruck auf den Jüngling aus dem damaligen 1000-Seelen-Dorf Grenzach. Sowohl hier als auch in Hongkong verspürte er sehr deutlich die Präsenz der Engländer.

Trotz politischer Unruhen durften die Matrosen in Schanghai an Land, bevor man am 10. Januar morgens um 10 Uhr in Tsingtau ankam. Mit Musik wurden die Deutschen am Hafen abgeholt. Es war kalt; man freute sich auf eine warme Stube und war etwas sauer, dass schon am nächsten Morgen der Dienst losging.

In Grenzach gründet er später eine Schreinerei

Zwei Jahre lang scheint Friedrich Oertlin im fernen China seine Arbeit gemacht zu haben. Zum Zeitvertreib schrieb er auch Gedichte in sein Tagebuch, manche sehr vaterländisch und kaisertreu, dazu noch andere, die sich mit militärischen Heldentaten beschäftigen, aber auch solche, in denen vom Wetter und der sommerlichen Moskitoplage berichtet wird.

Oertlin scheint sich auch in ein chinesisches Mädchen verliebt zu haben. Das zwar „zart und niedlich“ war, wie er schreibt, aber „wenig kultiviert“. Vor allem die mit Hammeltalg beschmierten Haare irritierten ihn. Er schenkte ihr deshalb ein kleines Kästchen voll schöner Seife und fährt fort:

„Wie war das gelbe Mädchen über mein Geschenk entzückt und hatte mich dafür immer an ihr gelbes Herz gedrückt. Doch wie sonderlich sind hier der Dinge Lauf, sie öffnete sorgfältig das Kästchen und fraß die Seife auf.“

Zurückgekehrt nach Grenzach heiratete Oertlin – inzwischen Schreinermeister – im Jahre 1911 Adele Tirold. Er zog zu ihr in die Schlossgasse und gründete dort die Schreinerei Oertlin. Diese besteht noch heute.