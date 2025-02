Grenzach-Wyhlen: Singender Nachbar begeistert

Dann begann er sehr gefühlvoll seinen Liederabend. Fast nur eigene Songs bot er dar, eine toll abgestimmte Auseinandersetzung mit den alltäglichen Problemen und Wünschen in unseren Tagen. Einer der besten aus dieser Reihe hieß „Wahr“, mit seiner freundlich vorgebrachten Empfehlung zum kurzen Innehalten, um den Herzschlag zu fühlen, sowohl den eigenen als auch den der Umgebung. Auch wenn mancher Zuhörer nicht alle Texte verstanden haben mag, mit seiner einfühlsamen und direkt ansprechenden Interpretation gewann er die Zuneigung aller. Wälchli sang in vier Sprachen: Baseldytsch, Englisch, Französisch und Hochdeutsch. Immer wieder verblüffte der Sänger mit seiner wandelbaren Stimme, er kann auch laut und nachdrücklich. Angesichts der bevorstehenden Tournee mit seiner „Geschichtentour“ nahm er einige der alten Lieder aus dem Programm, auch wenn ihm das schwer gefallen sei. Die Zuhörer emotional anzusprechen, scheint ihm besonders zu liegen. Vielleicht ist daran auch die zurückliegende viermonatige Auszeit schuld, in der er zum zweiten Mal Papa wurde.

Und dann war da noch die Marimba, jenes Schlaginstrument mit dem komplexen Klang. Als er sieben Jahre alt war, hatte er die erste Begegnung mit diesem Instrument, weit entfernt im Tessin. Das wolle erlernen, meinte er damals. Glücklicherweise habe in der Nähe eine Marimbaschule eröffnet. Nun kann er darauf spielen und wechselt beim Gesang von der Gitarre zur Marimba und auch mal zur Mundharmonika.