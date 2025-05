Grenzach-Wyhlen: So feierte Grenzach-Wyhlen des Eurovision Song Contest

Beherzter Auftritt

Am ESC 2014 in Stockholm legten sie unmittelbar hinter der späteren Siegerin Conchita Wurst mit ihrem Beitrag „Is It Right?“ einen beherzten Auftritt hin, der Elaiza bei diesem Wettbewerb zwar nur auf den 18. Platz hievte, der Band jedoch internationale Aufmerksamkeit und eine schnell wachsende Fangemeinde bescherte. Ela begann danach, zusätzlich für andere Interpreten Musik zu schreiben und startete damit eine zweite erfolgreiche Karriere als Song-Writerin.

Ein weiterer Schritt in ihrer musikalischen Entwicklung bildete der Entscheid, unter dem Künstlername „ela.“ Soloalben mit deutschsprachigen Songs aufzunehmen. Ihr Debüt-Album „Liebe und Krieg“ erreichte 2020 auf Anhieb die deutschen Charts. Ihr Musikstil bewegt sich dabei weg vom bisherigen Ethno-Pop, den Elaiza auszeichnete.

Die Band Elaiza gibt es immer noch, neue gemeinsame Projekte sind im Gespräch, aber noch nicht in einer produktiven Phase. Ela komponiert am Klavier und schreibt auch die Texte selbst, in welchen sie nun übers Leben und den Tod, über Beziehungsprobleme, Freud und Leid philosophiert.