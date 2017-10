Grenzach-Wyhlen Sofort zur Stelle, wenn Hilfe nötig ist

Von Tim Nagengast

Das Lise-Meitner-Gymnasium (LMG) in GRenzach-Wyhlen hat seit vergangener Woche einen eigenen Schulsanitätsdienst. Mit dessen Einführung geht ein lang gehegter Wunsch des LMG in Erfüllung. Die Idee jedoch war von Seiten der Schüler gekommen. Sie tragen Funkgeräte, haben eigene Signalwesten („Schulsanitätsdienst – Jugendrotkreuz“) sowie Notfallrucksäcke und wissen, was im Fall des Falles zu tun ist: Yorick Weihs, Eva Garus, Hannah Ballmann, Elisabeth Habeck, Aaron Blum, Katharina Mathesius, Julian Wolf und Moritz Kronberger sind die ersten Schulsanitäter am LMG. In Gegenwart von Schulleiter Frank Schührer wurden die „Sanis“ durch Kreisgeschäftsführer Markus Lapp und Kreisbereitschaftsleiter Simon Redling vom Kreisverband Lörrach des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) offiziell in Dienst gestellt. Die beiden Rotkreuzler brachten ihren jungen „Kollegen“ zum Auftakt außerdem eine spezielle Kühl- sowie eine weitere Sani-Tasche mit.

22 Einsätze haben die jungen Ersthelfer bereits hinter sich, wie Lapp staunend erfuhr. Denn inoffiziell sind die acht Neunt-, Zehnt- und Elftklässler schon seit einigen Wochen einsatzbereit. „Damit so etwas stattfinden kann, braucht es junge Menschen wie Sie, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen“, war der DRK-Kreisgeschäftsführer voll des Lobes. „Ein solches Angebot ist an einer Schule nicht selbstverständlich“, hielt er fest.

Ein Vierer-Team ist immer einsatzbereit

Den Schulsanitätsdienst koordiniert Lehrer Michael Stephan. Er begleitet auch die weiteren Fortbildungen der jungen „Sanis“, die alle 14 Tage nachmittags im Rahmen der AG-Stunden stattfinden. Den Dienst teilen sich die jungen Ersthelfer auf: Einsatzbereit und im Notfall jederzeit über Funk erreichbar ist stets ein Vierer-Team.

„Die ganze Sache hatte ein Jahr Vorlauf“, berichtete Stephan, der stolz darauf ist, dass die Einführung des LMG-Sanitätsdienstes auf eine Schülerinitiative zurückzuführen ist.

„Es ist ein beruhigendes Gefühl zu wissen, dass wir kompetente Unterstützung haben, wenn etwas passiert“, sagte LMG-Direktor Frank Schührer bei der offiziellen Indienststellung der „Sanis“. Sein Dank galt dem DRK, das dem Schulsanitätsdienst mit Rat, Tat und Material zur Seite steht. Diesen Ball griff Markus Lapp gerne auf und lud die acht Schüler ein, sich den Rettungsdienst und die Wache in Lörrach anzusehen.

Der Schulsanitätsdienst des LMG freut sich über weitere Verstärkung für sein Team. Anfragen von Schülerseite sind immer willkommen.

Yorick Weihs (Klasse 11b), Eva Garus (10b), Hannah Ballmann (10b), Elisabeth Habeck (10b), Aaron Blum (9c), Katharina Mathesius (10b), Julian Wolf (9c) und Moritz Kronberger (9c).