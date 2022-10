Grenzach-Wyhlen Solo für Benz

Benz’ Rede wird zur Punktlandung

Und wer am Donnerstagabend im Haus der Begegnung war, erlebte Benz selbstbewusst, aufgeräumt, sortiert und in bester Stimmung. Und wie stets eloquent und sehr gut vorbereitet. So gut sogar, dass seine Rede zur exakten Punktlandung geriet. Denn seine 15 Minuten Redezeit nutzte Benz komplett aus – und zwar auf die Sekunde genau. Just als er das letzte Wort seines Redemanuskripts verlesen hatte, gab die Uhr das Signal zum Ende. Das Publikum quittierte Benz’ Punktlandung mit Applaus und Erheiterung.

Man spürte: Das Rennen ist gelaufen. Die Wahl ist ein Solo für Benz. Ernsthafte Gegenkandidaten haben sich bekanntlich keine aufstellen lassen. Und alle fünf Gemeinderatsfraktionen hatten vorab eine Unterstützungserklärung für Benz abgegeben. Wer für die nächsten acht Jahre im Rathaus das Sagen haben wird, ist daher gesetzt. Nichtsdestotrotz warb Benz am Donnerstagabend engagiert um Stimmen, appellierte an die Bürger, am 23. Oktober zur Urne zu gehen.

Er habe sich ganz bewusst für diese zweite Kandidatur entscheiden, sagte er und sicherte in seiner Vorstellungsrede den Bürgern der Doppelgemeinde weiterhin Transparenz, Bürgernähe, persönliches Engagement, Geradlinigkeit, aber auch Entscheidungsfreude zu: „Das soll weiterhin meine Leitlinie sein.“

Der Rest seines Vortrags geriet zu einer Mischung aus Rückschau und Ausblick, aus Bilanz und Vergleich. Benz’ Wortwahl wechselte dabei zwischen Ein- und Mehrzahl, zwischen lyrischem Ich und gezielt gesetztem Wir hin und her. Eine zumeist auf die Zukunft ausgerichtete Wortwahl bildete den roten Faden.

Die Leitplanken seiner Rede setzte der Amtsinhaber dabei nicht allzu eng. Anstatt sich auf nur wenige Projekte oder Entwicklungsschritte in den vergangenen respektive kommenden Jahren zu fokussieren, listete der Rathauschef nahezu alles auf, was passiert ist, wo welche Pflöcke eingeschlagen wurden – und wohin er mit Grenzach-Wyhlen möchte.

Massiver Ausbau der Kinderbetreuung, Abbau finanzieller Altlasten, Haushaltskonsolidierung und Schulmodernisierung sind nur einige der Begriffe, die Benz rückblickend streifte.

Zu Beginn seiner Ausführungen war der gebürtige Ortenauer Benz übrigens sehr privat geworden. So erinnerte er daran, wie er anno 2014 mit seiner Freundin Lisa aus Freiburg in die Doppelgemeinde gekommen war. Aus dem verlobten Pärchen ist in diesen acht Jahren nicht nur ein verheiratetes Ehepaar, sondern eine fünfköpfige Familie geworden.