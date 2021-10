Grenzach-Wyhlen Soziale Arbeit mit viel Herzblut

Stolz ist der Verein darauf, dass die Kinderkrippe MausHaus keinen einzigen Tag schließen musste. Man habe während des Lockdowns für systemrelevante Berufe die Kleinkinderbetreuung aufrechterhalten.

Auch das Jahr 2021 war coronabedingt durch stetige, meist kurzfristige Änderungen sehr schwer planbar, sagte die Vorsitzende.

Besonders herausfordernd sei inzwischen, dass der Förderverein die Coronatests in den Grundschulen durchführt. Das brächte die Helferinnen und Helfer so langsam an ihre Grenzen, zumal künftig wohl die Frequenz der Testungen von zwei auf dreimal wöchentlich angehoben werde.

Josef Gyuricza ging auf die Aktion „Bürger helfen Bürger“ ein. Er freue sich, dass diese Aktion unter dem Dach des KuJuKU eine Heimat gefunden habe. Er freut sich, dass der Bus wieder bedürftige Menschen zum Tafelladen nach Rheinfelden fährt, und die Aktion wird sich auch wieder an der Verteilung der Weihnachtspäckchen beteiligen.

Ausblick

Für das MausHaus wünsche man sich größere Räume, vielleicht für eine dritte oder vierte Gruppe. Ein Ansinnen, das die Gemeinde gerne unterstützt, so der Bürgermeister, denn oft scheitere die Kinderbetreuung nicht an den fehlenden Räumen, sondern am fehlenden Personal. Hier gebe es das Personal.

Finanzen

Im Zahlenwerk von Kassiererin Susanne Bartelmus wurde deutlich, was für ein Umfang die Arbeit im Verein inzwischen angenommen hat. Lob und eine kritische Bemerkung gab es von den Kassenprüfern. Lob für die tadellose Arbeit, aber die Prüfer mahnten indes an, das Buchungsverfahren etwas transparenter zu gestalten.

Bürgermeister Tobias Benz lobte die Arbeit des ehrenamtlich geführten Vereins und betonte die auf vielen Ebenen fruchtbare Zusammenarbeit. „Der Verein ist ein wichtiger Player in der Gemeinde“. Er habe den Eindruck, dass das Angebot des Fördervereins, das auch während der Pandemie aufrechterhalten wurde, wie ein Schwamm aufgesogen wurde, und er würdigte den „Riesenaufwand“, der nötig war, um Veranstaltungen durchzuführen.

Wahlen

Gewählt wurden: Vorsitzende: Mechthild Wallny, Stellvertreterin: Alexandra Pfeiffer, Schriftführer: Josef Gyuricza; Beisitzer: Dr. Tobias Benz und Renate Sammet-Grether