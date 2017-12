Grenzach-Wyhlen Soziales geht hier vor den Kommerz

Es gibt ihn seit 43 Jahren, und seine Anziehungskraft ist ungebrochen: Der Grenzacher Weihnachtsmarkt im Hof der Bärenfelsschule. Auch die aktuelle Auflage war wieder ein schöner Erfolg.

Von Manfred Herbertz

Grenzach-Wyhlen. Schon bald nach der Eröffnung herrschte buntes Treiben auf dem Gelände. Am Nachmittag gab es eine ordentliche „Druggete“, vor allem als der Nikolaus (Ulrich Berndt), unterstützt von Charly Roseler und einigen Helfern im Hintergrund die unzähligen Kinder mit einem Gabensäckchen bedachte.

Organisiert wird der Weihnachtsmarkt vom Handwerker- und Gewerbeverein (HGV), der den Markt seinerzeit auch aus der Taufe gehoben hat. Seither hat sich am Konzept nicht viel verändert: Nach wie vor steht das soziale Engagement im Mittelpunkt, nicht so sehr der Kommerz. Der Erlös kommt alljährlich sozialen Einrichtungen in der Gemeinde zugute.

An der Spitze des Organisationsteams standen in diesem Jahr zum letzten Mal Joachim Schlageter und Rainer Puchelt. Wie Schlageter in seiner Begrüßung erwähnte, werden ab dem kommenden Jahr Lukas Berndt und Raffael Kösters die Orga-Fäden in der Hand halten.

Auch Bürgermeister Tobias Benz lobte das ehrenamtliche Engagement der vielen Mitwirkenden, die mit viel Liebe zu Werke gegangen sind. Benz wies auf die identitätsstiftende Wirkung solcher Veranstaltungen, „denn es ist wichtig, gemeinschaftliches Leben in der Gemeinde zu haben.“

Schlageter freute sich, dass es wieder gelungen war, einer bunten Mischung von Anbietern Standplätze zur Verfügung zu stellen. An insgesamt 40 Ständen und Buden wurden allerlei Dinge feilgeboten. Das Spektrum reichte von selbst gestrickten Socken über Weihnachtsdeko bis hin zu hochwertigen Kalendern. Am Stand des Vereins für Heimatgeschichte war der neue Fotoband von Grenzach-Wyhlen ein richtiger Renner.

Auch das leibliche Wohl kam nicht zu kurz: Waffeln, Raclette und Bratwürste, dazu die köstliche Suppe, die – wie jedes Jahr von der Firma Roche spendiert – von den Zunftspielern ausgegeben wurde. Schon das allein machte den Genuss einer Suppe zu einem regelrechten Erlebnis. Die Stadträte zapften emsig Glühwein, der angesichts der frostigen Temperaturen reißenden Absatz fand. Kinder konnten sich Stockbrot backen oder bei der Kerzenküche des Fördervereins Kinder, Jugend und Kultur selbst eine bunte Kerze herstellen.

Der Musikverein Wyhlen umrahmte mit weihnachtlichen Weisen den Auftakt, die Lehrer der Bärenfelsschule sangen zur Mittagszeit Adventslieder, der Chor der Realschule trat am späten Nachmittag auf und die Lose der mit attraktiven Preisen gespickten Tombola waren bei den Besuchern wie schon in den vergangenen Jahren heiß begehrt.