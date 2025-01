Grenzach-Wyhlen: Spaß und Sport

Ausblick Zahlreiche Arbeiten auf dem Campus des Turnerbundes wie auch an den Gebäuden stehen in diesem Jahr auf dem Programm. Dazu zählen die Befestigung des Parkplatzes, die Schaffung eines barrierefreien Zugangs in die Halle, diverse Malerarbeiten sowie die Überdachung des Grillplatzes. 2027 soll darüber hinaus auch das alte Turnerheim abgerissen werden.

Ausblick Erinnert wurde an die Vereinsmeisterschaften im Juni (1.6.2025), das Sommerfest (28.06.2025) sowie das Sportfest mit Spiel ohne Grenzen (29.06.2025). Der grenzüberschreitende SlowUP und der Südwestzipfellauf finden im September und Oktober statt. Außerdem richtet der Turnerbund eine Geschäftsstelle ein, die auf Minijob-Basis besetzt wird. Mehrheitlich angenommen wurde eine Anpassung der Abteilungsbeiträge.

Sperrung der Halle

Gruß- und Dankesworte übermittelte bei der Versammlung Bürgermeister Tobias Benz. Er erklärte noch einmal die Hintergründe, die zur Sperrung der Hochrheinhalle geführt haben (wir berichteten) und lobte das große Verständnis für die Worst-Case-Situation, die zur Unzeit kam.