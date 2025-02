Grenzach-Wyhlen: SPD-Ortsverein sieht die „Brandmauer“ zur AfD gefallen

Im Gemeinderat würden Verwaltungsvorlagen und Anträge behandelt, die das Ziel hätten, konkrete Entscheidungen zum Wohle der Gemeinde und ihrer Bürger zu treffen. Es gehe um Lösungen und Sachentscheidungen. Und dabei sollte auf kommunaler Ebene Parteipolitik keinen Platz haben, fordert Benz. Er betont, dass die meisten Entscheidungen im Gemeinderat über Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg zustande kämen.

„In meiner Funktion als stellvertretender CDU-Kreisvorsitzender sehe ich nicht, dass die Brandmauer zur AfD eingerissen wurde. Es gab keine Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD und wird sie nicht geben“, bekräftigt der Grenzach-Wyhlener Bürgermeister Die Bundes-CDU habe einen „in der Sache richtigen Entschließungsantrag“ sowie einen Gesetzesentwurf in den Deutschen Bundestag eingebracht. Und das Thema sei keineswegs neu. Benz: „Über diese Thematik wird seit Jahren diskutiert.“ Das Problem sei nicht, dass die AfD den in der Sache richtigen CDU-Anträgen zugestimmt habe, sondern vielmehr, „dass es nicht gelungen ist, in den Parteien der demokratischen Mitte bis jetzt eine Lösung des gesellschaftlichen Problems der ungesteuerten Migration und ihrer Folgen zu umzusetzen“. Diese Problematik sei für eine große Mehrheit der Menschen in Deutschland eines der dränengsten, ist der Grenzach-Wyhlener Bürgermeister überzeugt. „Letztlich hat das Versagen der Politik in dieser Frage die AfD erst groß gemacht. Der beste Kampf gegen ein Erstarken der AfD ist, die gesellschaftlichen Probleme und Herausforderungen zu lösen mit guter Politik“, sagt er. Unabhängig davon sei es „inakzeptabel, dass linksradikale Kräfte CDU-Geschäftsstellen bedrohen und, wie etwa in Freiburg, Vandalismus begehen“.