Grenzach-Wyhlen: SPD strebt nach mehr Präsenz im Ort

Katja Schäfer informierte über die Arbeit im Gemeinderat. Leider hätten die Unstimmigkeiten bei der Wahl der Stellvertreterin des Bürgermeisters die zuvor partnerschaftliche Zusammenarbeit gestört. Inzwischen zeichne sich aber eine Normalisierung des Verhältnisses ab. Heinz Intveen bezog sich auf seine langjährige Tätigkeit im Gemeinderat. Es sei ein Fehler gewesen, dass die SPD nicht entschieden genug davor eintrat, die Bürgermeister-Stellvertreterin aus der stärksten Fraktion zu wählen.

Katja Schäfer erläuterte noch die extrem angespannte Finanzsituation der Gemeinde; dazu gab es intensive Diskussion der Gemeinderäte. Allerdings sei eben die teure Infrastruktur in Grenzach-Wyhlen nur sehr aufwendig zu erhalten. So müsse man für die Gebäudehaltung neue Wege denken, vor allem sei langfristig auf anfallende Erhaltungskosten zu achten. Bei den Gemeindefinanzen wirkten sich außerdem die drastischen Tariferhöhungen schwerwiegend aus, in absehbarer Zeit würden starke Belastungen der Einwohner durch Gebührenerhöhung nicht mehr auszuschließen sein. Heinz Schwarz meinte dazu, auch wenn die Belastungen für die Bürger ansteigen werden, erhielten sie doch einen Gegenwert in Form sehr attraktiver Gemeinschaftseinrichtungen, die in anderen Gemeinden vergleichbarer Größe nicht vorhanden seien.

Wahlen: Bei den Wahlen stellte sich Marius Kipfmüller zur Wiederwahl als Vorsitzender, informierte aber darüber, dass er wegen Ortswechsel wahrscheinlich im kommenden Jahr die Funktion abgeben müsse. Er wurde einstimmig wiedergewählt. Außerdem erhielten die Bestätigung für den Vorstand: Isabell Ferrarotto ebenfalls als Vorsitzende, Klaus Engel als Stellvertreter, Schriftführer Arnulf Kleiner, Kassenwart Klaus Kipfmüller, Beisitzer Denis Kummerer, Jonas Reisenleiter, Fynn Zayner und Joel Steinke.