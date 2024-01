Grenzach-Wyhlen: SPD übt Kritik an Ampel-Galgen

In dem Gesetzesentwurf, gegen den viele Landwirte Sturm laufen, sollen Subventionen für Agrardiesel und die Kfz-Steuerbefreiung gestrichen werden. Für viele Landwirte bringt dies höhere Kosten mit sich. Die Kürzungspläne träfen besonders den ländlichen Raum und Landwirte mit kleineren Betrieben, stellt der SPD-Ortsverein Grenzach-Wyhlen in einer Stellungnahme dazu fest. Die vom Bund geplanten Maßnahmen belasteten die ohnehin schon schwierige Situation vieler Landwirte und gefährde die Wirtschaftlichkeit ihrer Betriebe. „Der SPD-Ortsverein appelliert an die Regierung, ihre Entscheidung im Hinblick auf Subventionen und Steuerbefreiungen zu überdenken und dabei die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Landwirte zu berücksichtigen“, sagt Denis Kummerer, stellvertretender SPD-Ortsvereinsvorsitzender.

Bei allem Verständnis für die Sorgen der Bauern sind die Sozialdemokraten jedoch entsetzt über die Ampel-Galgen. „Aufgehängte Parteien sind eine deutliche Symbolik, welche an die Jahre um 1933 erinnert. Unsere Genossen wurden von Nazis auf der Straße verprügelt, in Konzentrationslager geliefert und bei friedlichen Protesten getötet. Eine solche Symbolik ist bei jeglichen friedlichen Protesten fehl am Platz“, bezieht Vorsitzender Marius Kipfmüller klare Position.