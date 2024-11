Alle drei Kandidaten, die sich am 18. Januar einer Nominierungskonferenz stellen werden, gaben bei der Mitgliederversammlung entsprechende Stellungnahmen ab. Sie plädierten im Wesentlichen für ein gerechtes und solidarisches Deutschland. Dazu zählten sie Chancengleichheit für alle, die Umverteilung des Vermögens und einen für alle erschwinglichen sozial-ökologischen Wohnungsbau.

Rückblick: In seinem Jahresbericht rechnete der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins, Marius Kipfmüller, auch mit der CDU ab, wobei er auch auf die jüngsten Landtagswahlen in Ostdeutschland einging. Dort seien populistische Parteien wie das BSW und die AfD gewählt worden. Dank der CDU bleibe der SPD in Brandenburg nur eine Koalition mit dem BSW übrig, eine Partei, die aus Russland finanziert werde. Zudem sei die „Brandmauer“ der CDU in Richtung AfD inzwischen ziemlich brüchig.