Grenzach-Wyhlen Starke Teamleistungen machen Hoffnung

Zunächst starten alle Mannschaften in ihren jeweiligen Bezirken. Die besten sechs qualifizieren sich dann für die Landeswettbewerbe, in denen es um den Einzug in den Bundesentscheid geht.

Der SSV Grenzach hatte beim Bezirksentscheid gleich drei Teams am Start: ein männliches in der D-Jugend und je ein weibliches und männliches Team in der C-Jugend.