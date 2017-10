Grenzach-Wyhlen Start mit „200 Prozent Frauenpower“

Von Tim Nagengast

Mit Gesang, vielen lobenden Worten und einem großen Vertrauensvorschuss seitens aller Beteiligten ist Sabine Braun gestern offiziell als neue Rektorin der Bärenfelsschule Grenzach (BFS) in ihr Amt eingeführt worden. Der kleine Festakt fand zur Mittagszeit im Lehrerzimmer statt.

Grenzach-Wyhlen. Der Schulchor stand schon parat, als die neue Rektorin – eigentlich ist sie bereits seit 1. August im Amt – den Raum betrat. Nach einem Liedvortrag der Kleinen ergriff Braun gleich selbst das Wort und bekannte: „Es ist schwer, es ist hart. Aber weil ich euch habe, macht es Spaß.“ Brauns Fazit: „Der Laden läuft.“ Ohne ihr Team und ohne die engagierten Elternvertreter wäre ihr Start als Schulleiterin weiß Gott schwieriger ausgefallen.

Schulrätin Regina Höfler vom Staatlichen Schulamt Lörrach plauderte sodann ein wenig aus dem Nähkästchen, schließlich kennt sie Braun schon lange, schätzt sie sehr und ist mit ihr per du. Sie habe die 48-Jährige stets als „sehr engagierte Lehrerin und an der Bärenfelsschule verwurzelt“, erlebt, sagte Höfler. An Kompetenz mangele es der neuen Rektorin, die seit fünf Jahren an der Grenzacher Grundschule unterrichtet, jedenfalls nicht. Höfler sprach von „unzähligen Fortbildungen“, die Braun, „eine Visionärin“, absolviert und dabei Wissen erworben habe, das sie auch gerne an Kollegen weitergebe.

Sabine Braun war sehr gerührt und umarmte Regina Höfler zum Dank für das viele Lob. Angesichts der großen Herausforderungen im Kontext mit dem neu begonnenen Ganztagsbetrieb an der Bärenfelsschule bot die Schulamtsvertreterin dem Grenzacher Kollegium Rat, Tat und Hilfe an. „Du gehst nicht allein diesen Weg“, sagte Höfler.

„Sehr froh“, dass die BFS nach der Zurruhesetzung des früheren Rektors Michael Weber so schnell eine neue Leitung bekommen hat, ist Bürgermeister Tobias Benz. Gleich allen Laudatoren hatte auch er ein Geschenk für Sabine Braun dabei – je später der Festakt, desto voller war der Gabentisch.

Elternvertreterin Eva Weber dankte der neuen Schulleiterin für „200 Prozent Frauenpower“, die diese zum Wohle der Schule und der Schüler einbringe. Konrektorin Gabriele Kaltenbach hatte – ganz stilgerecht – eine „Chefin“-Kaffeetasse und eine Sprüchesammlung für Braun dabei.

Die größte Überraschung aber kam zum Schluss, als das gesamte Kollegium wie auf ein stilles Kommando die Liederzettel zückte und das auf Braun umgedichtete Lied „Das muss ein Rektor können“ anstimmte.

Sabine Braun wurde am 8. März 1969 in Ulm geboren. Nach dem Abitur 1988 studierte sie an der Goethe-Universität in Frankfurt auf Lehramt mit den Studienfächern Deutsch, Biologie und Musik. Nach Abschluss des zweiten Staatsexamens 1995 trat Braun in den hessischen Schuldienst ein. Im Jahr 2006 wurde sie auf Antrag in den Schuldienst des Landes Baden-Württemberg übernommen. Ihre erste Stelle hier war an der Hebelschule in Wyhlen; von dort wechselte sie anno 2012 an die Bärenfelsschule, die sie seit diesem Sommer leitet.