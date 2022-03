Grenzach-Wyhlen Still und leis’ schied die Fasnacht dahin

Grenzach-Wyhlen. Dass die Veranstaltung in eher ungewöhnlichem Rahmen verlaufen musste, war der Corona-Pandemie geschuldet. Mit der Verbrennung des Puzzimummels auf dem Wagenbauplatz in der Solvay war auch der Ort des „Dahinscheidens der Fasnacht“ mehr als ungewöhnlich. Auch dafür waren Corona-Verordnungen maßgeblich, wie aus Narrenkreisen zu vernehmen war, denn so konnte man größere Menschenansammlungen vermeiden. Auf dem sonst üblichen Roten Platz im Ortskern wäre wohl unweigerlich mehr los gewesen. Still und leise vollzog sich die Verbrennung – auch ganz ohne die trauermusikalischen Klänge der Rolli-Dudel-Schränzer, und auch nur wenige Cliquenvertreter verfolgten das düstere Szenario.

Revue passieren ließ die kurze, aber „knackige Fasnachtskampagne“ noch einmal Thomas (Aqua) Lütjens, Schankmeister der Narrenzunft Rolli-Dudel. Er erinnerte daran, wie wichtig die Fasnacht in Wyhlen für die Narren und auch für die Bevölkerung war. Für die meisten habe die närrische Hochphase auch eine willkommene Auszeit von Corona und den begleiterscheinungen bedeutet. Die Menschen seien auf andere Gedanken gekommen. Dankesworte richtete er an die Fasnachtscliquen, die in schwierigen Zeiten dennoch eine hervorragende Arbeit zum Wohle der Narretei geleistet hätten.