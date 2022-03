Grenzach-Wyhlen Südlicher geht’s nicht!

Ziel ist es, den Rhein für die Menschen erlebbarer zu machen. In Grenzach-Wyhlen ist dies zum Beispiel am Aussichtspunkt „Kraftwerksblick“ oder neu am südlichsten Punkt des Landes gelungen.

Römischer Brückenkopf wird aufgewertet

Nächster Schritt in der Doppelgemeinde in diesem Kontext ist die für kommendes Jahr avisierte bessere Sichtbarmachung des römischen Brückenkopf-Kastells am Rheinufer oberhalb vom Hertener Fähranleger. Die Reste dieses einst mächtigen Bauwerks führen gegenwärtig noch ein – wörtliches – Schattendasein und sollen durch eine attraktive Gestaltung des Umfeldes wieder zurück ins Bewusstsein rücken.

Für Grenzach-Wyhlen passt der neugestaltete südlichste Punkt des Landes prima ins Gesamtkonzept, das auch die eigene touristische Seite stärken soll, wie Bürgermeister Tobias Benz und Wirtschaftsförderin Silke d’Aubert beim Einweihungs-Stehempfang betonten.

Mittelfristiges Ziel bleibe die Wiederherstellung des durchgängigen Rheinuferwegs vom Grenzacher Hörnli bis zur Gemarkungsgrenze Herten, sagte Benz. Wobei dies „wohl noch ein Stück Arbeit“ werde. „Hier am südlichsten Punkt des Landes ist – auch dank wirklich auskömmlicher Fördergelder – etwas Bleibendes geschaffen worden. Nichts Abstraktes, sondern etwas, woran man sehen kann, wie Europa wirkt“, hielt Benz fest. „Dieser Punkt ist bei der Bevölkerung angekommen“, ergänzte d’Aubert. Schon jetzt werde diese Stelle zum Beispiel oft fotografiert und in sozialen Netzwerken präsentiert.

Die Idee für die überdimensionale Stecknadel am Rheinufer bei Wyhlen hatte übrigens der Landschaftsarchitekt Roland Senger, der auch schon den „Kraftwerksblick“ gestaltet hat. „Wenn man früher auf Reisen ging, hat man sich doch oftmals eine Karte aufgehängt und die Orte, die man besucht hat, mit einer Stecknadel markiert“, sagte Senger im Rahmen des Festakts.