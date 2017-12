Grenzach-Wyhlen Täter dringen in Wohnwagen ein

Grenzach-Wyhlen. Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit vom Mittwoch, 29. November, 12 Uhr, bis Samstag, 2. Dezember, 15.15 Uhr, in der Kolpingstraße in Grenzach-Wyhlen ein Fenster eines Wohnwagens aufgehebelt und diesen nach Wertgegenständen durchsucht. Weiter wurde in der gleichen Straße versucht, in ein Wohnmobil einzudringen, was jedoch nicht gelang. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Grenzach ermittelt in dieser Angelegenheit und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07624 / 9890-0 zu melden.