Dank eines Zeugen konnte am Donnerstag ein 39-jähriger Fahrer eines Tanklastzuges von der Polizei kontrolliert werden, welcher zuvor gegen 7.50 Uhr auf der Bundesstraße 34 zwischen Herten und Wyhlen gegen eine sich senkende Bahnschranke fuhr. Danach setzte der Tanklastzug-Fahrer seine Fahrt fort. Der Zeuge fuhr dem Tanklastzug hinterher und informierte die Polizei. Im Gewerbegebiet von Grenzach konnte die Polizei den 39-Jährigen schlussendlich kontrollieren. Nach seinen eigenen Angaben habe der Fahrer des Tanklastzugs das Rotlicht am Bahnübergang aufgrund der tief stehenden Sonne nicht erkannt, ein rechtzeitiges Bremsen sei aufgrund des vollgeladenen Tanks nicht mehr möglich gewesen. Die Zugmaschine kollidierte daraufhin mit der sich senkenden Bahnschranke, welche dadurch verbogen wurde. Der Fahrer gab an, dass er den Unfall beim Eintreffen an seinem Entladeort gemeldet hätte. An der Zugmaschine entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Der entstandene Sachschaden an der Bahnschranke ist laut Polizei nicht bekannt.