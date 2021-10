Er hängt in vielen Häusern in der Doppelgemeinde an der Wand. Und auch so mancher Heimweh-Grenzach-Wyhlener lässt ihn sich Jahr für Jahr aus der alten Heimat zuschicken: der Grenzach-Wyhlen-Kalender. Der örtliche Fotodesigner und -künstler Thomas Dix hat sich wieder bemüht, mit ausgewählten Motiven ein attraktives Gesamtbild Grenzach-Wyhlens zu zeichnen und dabei auch den einen oder anderen aktuellen Bezug aufzugreifen. Ein Motiv, das Dix vor die Linse genommen hat, sind beispielsweise die Abbrucharbeiten der Sparkassen-Filiale in Wyhlen – eine Ansicht, die sich so nie wieder bietet. Aber auch die Draufschau auf Wyhlen mit der Klostermühle (Foto) dabei vermag angesichts der laufenden Debatte um das zum Verkauf stehende historische Gemäuer sowie die jüngst erfolgte Gründung des Bürgervereins Grenzach-Wyhlen einen gewissen aktuellen Bezug nicht zu leugnen. Ein Stück Pandemie-Zeitgeschichte ist auch auf der Februar-Seite des Kalenders zu sehen: Zunftabendmimin Lissi Schneider mit närrischem Corona-Mundschutz. Thomas Dix will heute mit der Auslieferung seines Kalenders beginnen. Er soll, wie Dix berichtet, noch im Verlauf der Woche dann bei folgenden Verkaufsstellen erhältlich sein: Spielzüglädeli, Buchhandlung Merkel, Lotto & Schreibwaren Braun, Firma Levante und Foto-Bengel. tn/Foto: zVg/Thomas Dix