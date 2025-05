Mit Verweis auf Rheinfelden, wo 200 Kindergartenplätze fehlen würden, könne eine Gemeinde auch einiges an Kosten sparen mit weniger benötigten Plätzen. „Bei uns kostet ein Platz rund 11 000 Euro im Jahr. Rheinfelden spart sich also zwei Millionen Euro dadurch.“ Ingrid Fränkle (Grüne) betonte, frühzeitig die Eltern zu informieren und für Verständnis zu werben. Selbst der Höchstbetrag von 6312 Euro für zwölf Monate in der Ganztagsbetreuung bleibt für die Gemeinde defizitär bei den durchschnittlichen 11323 Euro je Platz. „Wir verdienen kein Geld mit der Betreuung. Aber wir bieten dafür eine hohe Qualität“, schloss Tobias Benz. Der Gemeinderat entscheidet am 27. Mai.