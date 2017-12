Grenzach-Wyhlen Trickdiebstahl war gar keiner

Nachrichten-Ticker

16:46 Japan verstärkt wegen Nordkorea Raketenabwehr

Tokio - Wegen der Bedrohung durch Nordkoreas Raketen baut Japan seine Raketenabwehr weiter aus. Die Regierung beschloss, zwei auf dem Land installierte Aegis-Systeme für Abfangraketen anzuschaffen. Die Technologie kommt von der Schutzmacht USA. Japans rechtskonservative Ministerpräsident Shinzo Abe unterstützt die Politik von Präsident Donald Trump gegenüber Nordkorea, wonach weiter "alle Optionen" auf dem Tisch seien, einschließlich eines militärischen Vorgehens. Beide wollen den Druck auf Nordkorea erhöhen.

16:46 Kartellamt rügt missbräuchliche Datensammlung bei Facebook

Bonn - Das Bundeskartellamt wirft Facebook in einem Verwaltungsverfahren missbräuchliche Datensammlungen vor. Die Behörde moniert in einer vorläufigen Einschätzung vor allem, dass das soziale Netzwerk in Deutschland "unbegrenzt jegliche Art von Nutzerdaten aus Drittquellen sammelt" und mit dem Facebook-Konto zusammenführt. Demnach nimmt das US-Unternehmen in Deutschland eine marktbeherrschende Stellung ein. Facebook bestreitet das.

15:50 Lindner: AfD ist wie "Schimmel zuhause"

Rom - FDP-Chef Christian Lindner befürchtet, dass die AfD nicht so schnell aus der politischen Landschaft Deutschlands verschwindet. "Die AfD ist wie Schimmel zuhause. Ist er einmal da, ist es schwierig, ihn loszuwerden", sagte der Politiker der italienischen Tageszeitung "La Repubblica". Es sei auch Aufgabe der Liberalen, abgewanderte Wähler zurückzugewinnen um zu verhindern, dass die AfD drittstärkste Partei bleibe, so Lindner.

15:50 Kultusminister wollen Medizinstudium-Urteil prüfen

Berlin - Die Bildungs- und Wissenschaftsminister der Länder haben offen gelassen, wie sie auf das Verfassungsgerichts-Urteil zum Medizinstudium reagieren wollen. Die Kultusministerkonferenz kündigte lediglich an, sie werde die Auswirkungen und den Handlungsbedarf sorgfältig prüfen und in ihren Gremien beraten. In einer Erklärung des Gremiums heißt es, der Numerus Clausus sei von den Karlsruher Richtern grundsätzlich gebilligt worden. Lediglich das Auswahlverfahren der Hochschulen müsse um mindestens ein ergänzendes Kriterium ergänzt werden.

15:49 Schulz: SPD-Sonderparteitag am 21. Januar in Bonn

Berlin - Der geplante SPD-Sonderparteitag zur Entscheidung über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union soll am 21. Januar in Bonn stattfinden. Wie SPD-Chef Martin Schulz via Twitter mitteilte, wolle die CSU vor ihrer Klausurtagung Anfang Januar nicht sondieren. "Deshalb brauchen wir ein bisschen mehr Zeit", so Schulz. "Ich habe dem SPD-Parteivorstand vorgeschlagen, den Sonderparteitag am 21.1. in Bonn zu machen." Ursprünglich war dieser für den 14. Januar in Berlin geplant. Damit ist klar, dass die Sondierungen erst nach dem 6. Januar beginnen werden.