Grenzach-Wyhlen Trotz Defizit kein Streichkonzert

Es stehen Investitionen in Höhe von knapp 6,8 Millionen Euro an. Der Fokus soll dabei klar auf Fertigstellung und Statusabfrage liegen, bevor neue große Projekte angegangen werden. Dagegen stehen Zuschüsse von rund 3,9 Millionen Euro plus Einnahmen aus Grundstücksverkäufen über etwa 1,5 Millionen Euro, wie Kämmerin Selina Sasse und Benz darlegten. Benz’ Fazit: „Wir müssen weiter unsere Ausgabenseite anschauen und auch unsere Einnahmenseite verbessern.“ Angefangenes soll fortgesetzt beziehungsweise vollendet werden. So stehen im Investitionshaushalt beispielsweise die weitere Sanierung der Wyhlener Rathäuser drin (1,5 Millionen Euro), dazu eine Million im Rahmen der Ortskernsanierung in den Abtsmatten, der Neubau von Hornrain und Basler Straße (halbe Million), die Teilsanierung von Haus der Begegnung und Feuerwehr sowie die weiteren Maßnahmen an der Lindenschule.