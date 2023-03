Grenzach-Wyhlen Über 100 Freiwillige beim „Clean Up“

Drei Ponys im Einsatz

Hier hatten die fleißigen Sammler die Endstation und den Abschlusshock der Sammelaktion festgelegt. Mehrere Sponsoren sorgten für das leibliche Wohl der Teilnehmer. Unterstützt wurden die Gruppen erstmals auch von drei Ponys, welche die Hobbyreiterin Mira von Möllendorff – sie ist ist Mitglied des Jugendparlaments – mitgebracht hatte. Die 16-Jährige hatte einst bei ihren Ausritten am Rheinufer entlang die Idee, gleichzeitig auch den Uferweg zu säubern. „Gesagt, getan.“ Und so waren die drei Ponys am Samstag eine wertvolle Hilfe, denn sie transportierten am Ende der Aktion den Müll, der zwischen dem „Schacht“ in Wyhlen und der Kiesgrube aufgesammelt worden war.

Helfer als wahre Helden

Matthias Scharenberg war am Ende begeistert. „Diese Aktion hat gezeigt, dass den Menschen in Grenzach-Wyhlen ihre Gemeinde und ihre Umwelt am Herzen liegen und dass in jedem von uns ein wahrer Held, eine wahre Heldin steckt“, lautete seine Bilanz.