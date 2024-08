Grenzach-Wyhlen: Über allen Wipfeln – ist Arbeit

Keine Männerdomäne

Dass fachgerechte Baumpflegearbeiten längst keine Männerdomäne mehr sind, bewies bei den Arbeiten Marie Wuropulos, ebenfalls Mitarbeiterin des Müllheimer Baumkulturunternehmens. Sie war als einzige Frau mit von der Partie, als rund um den römischen Brückenkopf die entsprechenden Verkehrssicherungsmaßnahmen vorgenommen werden mussten.

Sie verriet, dass man auch körperlich einigermaßen fit sein muss, wenn man am Seil hängend Baumpflegemaßnahmen verrichten muss. So auch ihr Kollege Jakob Koch, der ebenfalls hoch oben in den hochgewachsenen Bäumen seine Arbeit verrichtete.

Auf die Bedeutung der Baumpflegearbeiten wies auch der Leiter der gemeindeeigenen Gärtnerei, Patrick Huhmann, hin. Er sagte, dass man in Bezug auf die Arbeiten an der Hochspannungsleitung ein gutes Einvernehmen mit dem Unternehmen Naturenergie AG pflege.