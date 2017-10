Grenzach-Wyhlen Überholmanöver mit bösem Ende

Grenzach-Wyhlen. Bei einem Unfall an der Einmündung Basler Straße/Hebelstraße ist am Donnerstagnachmittag ein 45-jähriger Autofahrer verletzt worden. Kurz vor 16 Uhr befuhr der 45-Jährige mit seinem Audi die Basler Straße in Richtung Rheinfelden und wollte an der Einmündung zur Hebelstraße nach links in diese einbiegen. Vor dem Abbiegevorgang musste er jedoch nochmals anhalten. Als die Gegenfahrbahn frei wurde, bog der Mann nach links ab.

In diesem Moment überholte ein 22-jähriger Mann mit seinem Audi A3 von hinten mehrere wartende Fahrzeuge verbotswidrig über den Fahrstreifen des Begegnungsverkehrs, schnitt die Kurve zur Einmündung Hebelstraße und bog ebenfalls in diese ein. Hierbei übersah er den Audi A4 und fuhr diesem ins Heck. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser um 90 Grad gedreht. Bei dem Zusammenstoß wurde der 45-jährige Fahrer des Audi A4 verletzt. An den Autos entstand laut Polizeibericht ein Schaden von etwa 12 000 Euro.

Da bei dem 22-Jährigen ein Drogentest positiv ausfiel, beschlagnahmte die Polizei seinen Führerschein.