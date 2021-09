Grenzach-Wyhlen Verschnaufpause für den Wald

Springkraut nimmt anderen Pflanzen das Licht

Wenige Meter weiter wies er auf bunt blühendes Indisches Springkraut hin. Es breitet sich vielerorts invasiv aus. Zwar ist es nicht giftig oder schädlich, aber wo es Licht findet, wächst es sehr dicht und oft mehr als zwei Meter hoch. Dort kann dann nichts anders mehr gedeihen, auch nicht die natürlich nachwachsenden Jungbäume.

Aber eben darum geht es im Gemeindewald. Seit vielem Jahren forciert Dischinger das Naturverjüngungsverfahren. Unter den Großbäumen, zumeist Buchen, siedelt sich der natürlich ausgebrachte Nachwuchs an und gedeiht. Da der Wald etwa alle zehn Jahre ausgedünnt werde und nur die besten Bäume stehen bleiben würden, falle auch genügend Licht durch die Kronen, so dass Jungbäume aufwachsen können. Dieser natürlich aufwachsende Wald bleibt robust, so dass die Nach-Nachfolger von Markus Dischinger ebenfalls gutes Holz ernten können.

Eine Buche wird nach etwa 120 bis 150 Jahren gefällt, dann hat ihr Holz beste Qualität. Außerdem erfolgt noch Mischwuchsregulierung, das heißt: Zufällig eingebrachte andere Baumarten, wie etwa Linden, bleiben in den natürlichen Jungbeständen stehen. „Alle Nicht-Buchen sind tabu für die Säge“, betonte der Revierförster.

Um die Eschen steht es sehr schlecht

Derzeit enthält der Gemeindewald noch etliche Eschen, aber um die steht es bekanntlich sehr schlecht, Stichwort: Eschentriebsterben. Bei befallenen Exemplaren sterben erst alle Jungtriebe ab und dann die gesamte Krone. Durch diese Infektion wird der Baum anfällig für eine weitere Pilzkrankheit, die die Wurzeln sehr schnell absterben lässt. Damit verlieren die Eschen ihre Standfestigkeit und können schon bei leichter Windlast umstürzen.

Manche Buchsbäume treiben spärlich aus

Von den rund 500 Hektar Gemeindewald steht etwa die Hälfte unter Naturschutz. Für diese Pilzkrankheiten sind die Bäume besonders in trockenen Jahren anfällig. „Dieses Jahr gab sowohl für Eschen als auch Buchen eine kleine Verschnaufpause“, erklärte Dischinger. „Über viele Wochen stand ausreichend Wasser zur Verfügung, und es gab keine Hitzebelastung. Doch in die Tiefe gedrungen ist das Wasser immer noch nicht, da bräuchten wir mehrere Jahre mit solchen Regenmengen.“ Durch den ausgetrockneten Waldboden sickert die Feuchtigkeit nur sehr langsam in die Tiefe. Eine ausgewachsene Buche benötigt an einem Sommertag bis zu 300 Liter Wasser, das ist besonders an den Hängen schwer zu finden, denn je höher die Lage, desto trockener ist sie.

Beim Abstieg am Rötelsteinfelsen vorbei blieb noch der eine oder andere Blick auf die Reste des Buchswaldes. Mitunter treiben die oben vertrockneten Buchsstämme unten spärlich aus, doch nach einem dichten Bewuchs wie einst sieht das gar nicht aus. Wenn überhaupt, wird es wohl Jahrzehnte dauern, bis der Buchs sich erholt.

Weitere Informationen: An einem kurzen Abschnitt der Waldwanderung nahm auch der SPD-Bundestagskandidat Takis Mehmet Ali teil.