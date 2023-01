Grenzach-Wyhlen Viel gesehen, doch kaum was erlebt

Im Bereich der Doppelgemeinde beschränken sich die Möglichkeiten, den Fluss zu erleben, bisher allerdings fast ausschließlich auf den Abschnitt südlich von Wyhlen. Wer sagt, er gehe noch ein wenig am Rhein spazieren, der meint zumeist den genannten Bereich. Denn auf der Gemarkung von Grenzach ist der Rhein für die Menschen nur an wenigen Abschnitten problemlos zugänglich.

Im Abschnitt Grenzach ist der Rhein „weiter weg“

Dies soll sich aber ändern, wie Gemeinderat und Verwaltung immer wieder betonen. Das Fernziel lautet: ein durchgehender Wanderweg entlang des Rheinufers vom Hörnli-Zollamt bis zum römischen Brückenkastell.

Bis zur Realisierung dieser Idee dürften allerdings noch Jahre ins Land ziehen, in denen nicht nur kleine und größere Bauarbeiten vonnöten sind, sondern auch Grundstücksverhandlungen geführt – und vielleicht auch Prozesse ausgefochten – werden dürften. Denn die Gemengelage am Grenzacher Rheinufer ist eine ganz andere als in Wyhlen. Dies ist einerseits der natürlichen Topografie, andererseits der Bebauung und vor allem der seit dem 19. Jahrhundert bestehenden industriellen Nutzung dieser Zone geschuldet. Hier kollidieren ganz unterschiedliche Interessen und zum Teil arg komplexe Eigentumsverhältnisse mit dem Wunsch nach einer Durchgängigkeit des Rheinuferwegs.

Vom Freibad zum Zollamt: Machbar oder nicht?

Als Beispiel, um die Problematik zu verdeutlichen, soll hier ein fiktiver Spaziergang vom Grenzacher Freibad flussabwärts bis zum Hörnli-Zollamt an der Grenze zu Riehen dienen.

Zunächst geht es auf der Rheinallee am Freibad vorbei. Der Blick schweift über das parkartige Badareal mit seinen großen, Schatten spendenden Bäumen. Nach der Einmündung des Gmeiniwegs schwenkt der Blick nach rechts aufs DSM-Gelände und nach links zum Fluss.

„Nase zuhalten“ an der Rheinallee

Hurra, endlich geht es direkt hinab zum Rhein! Die Bootsanlegestelle der Basler Personenschifffahrtsgesellschaft eignet sich für eine erste kleine Pause, ehe es am Flussufer weitergeht. Doch die Freude währt nur kurz. Denn bereits nach wenigen Metern wird der Spaziergänger schon wieder hinauf auf die Rheinallee geleitet. „Betörende“ Düfte umwehen hier sehr häufig die Nase. Salopp gesagt: Es riecht nach Grenzach.

Und plötzlich macht die Rheinallee einen scharfen Knick nach rechts. In diesem Eck laden ein historischer, mit Graffiti verunstalteter Brunnen mit Vorplatz erneut zum Verweilen ein. Im Sommer war hier auch ein beliebter Platz zum „Sünnele“. Die den Rhein überkragende Stegplattform ist nämlich beschädigt und gesperrt.

„Wurst mit zwei Enden“ wartet auf Anschluss

Doch der Blick zum Rhein währt auch hier nicht lange: Denn der Versuch, am Flussufer querfeldein weiterzukommen, scheitert schon nach wenigen Metern. Sackgasse! Das Gelände der BASF reicht nämlich bis an den Fluss und ist eingezäunt. Ein verschlossenes Torkonstrukt und Brombeerranken verhindern ein Weitergehen zuverlässig.

Doch die Tage des Zauns, vor dem der enttäuschte Wanderer steht, sind an dieser Stelle gezählt. Die Gemeinde Grenzach-Wyhlen und die Firma BASF haben sich nach jahrelangem, teils zähen Streit vor kurzem über die Marschrichtung zur Ausgestaltung des Werksareals geeinigt. Ein angepasster Bebauungsplan für das 32 Hektar große „Rheinvorland-West“ regelt nun die Details. Auf dieser Basis soll BASF ihre Pläne zur gewerblichen und industriellen Nutzung abgeräumter Flächen umsetzen können. Die Gemeinde bekommt dafür den von ihr gewünschten Grünzug-Durchstich vom Grenzacher Ortskern bis hinab zum Rheinufer. Der Zaun dort soll nach oben wandern und den Uferweg wieder freigeben. Die Firma BASF ist schon in Vorleistung gegangen und hat bereits einen Teil des Wanderwegs wiederhergestellt und befestigt. Er wäre hier also in einem Teilbereich wieder begehbar, bleibt aber vorerst noch eine nicht angebundene „Wurst mit zwei Enden“.

Tolles Beispiel, wie es sein könnte: die Salzlände

Also muss der Spaziergänger zurück auf die Rheinallee, zweigt nach links ab auf die Köchlinstraße und läuft auf dieser in westlicher Richtung, den Bahnhof zur Rechten, das BASF-Gelände zur Linken. Der Rhein ist in weite Ferne gerückt.

Schon bald taucht eine weiße Halle vor dem Auge des Betrachters auf. Darunter spielte sich der jüngst beendete Vollaushub des Roche-Teils der Keßlergrube ab. Die Halle wandert in Kürze hinüber ans andere Flussufer, wo sie im Birsfelder Hafengebiet als Lagerhalle wiederauferstehen soll. Danach will Roche diesen Abschnitt des Rheinufers renaturieren, attraktiv gestalten und für Fußgänger öffnen. Die Verknüpfung mit der „Enklave“ in Höhe BASF rückt damit in greifbare Nähe. Doch weiter geht’s, denn das Flussufer lockt. Der Salzländeweg am Ende der früheren Keßlergrube führt den Wanderer endlich dorthin, wohin er eigentlich will: an den Rhein. Einige naturnah gestaltete Buchten mit Kiesschüttungen, Inselchen, Flachwasserzonen und Faschinen erfreuen nicht nur Schwäne und Fische, sondern auch das Auge des Betrachters. Eine Sonnenliege und das Rainer-Puchelt-Bänkli laden ein zum Verweilen.

Enklaven und „stille Integrationen“

Ein kurzer Blick nur und weiter geht’s flussabwärts. Doch wieder währt die Freude des Spaziergängers nicht lange. Nach etwa 500 Metern ist nämlich schon wieder sprichwörtliches Ende im Gelände. Der Spazierweg führt hier wieder weg vom Fluss hinauf zur B 34. Zwar könnte man dem Rhein noch vielleicht 150 Meter weit folgen, doch dann würde es komplex. Hier beginnt nämlich jener Uferweg-Abschnitt, der wohl kaum einfach so reibungslos durchgängig gemacht werden kann. Privatparzelle reiht sich an Privatparzelle. Mal als Freizeitgrundstück genutzt, mal mit einem Wohnhaus bebaut.

Der Uferweg ist zwar theoretisch vorhanden, doch verläuft er wechselnd mal für einige Meter über Privatgelände, dann wieder über enklavenartige Teilabschnitte, die beispielsweise dem Land gehören – ein Hin und Her. Wer diese de facto öffentlichen Wegabschnitte erreichen wollte, müsste dafür entweder über Zäune und andere Barrieren klettern, Privatgrund betreten oder sich gar aus dem Hubschrauber abseilen. Manche Wegstückchen sind außerdem, wie Bürgermeister Tobias Benz es einmal formuliert hat, „in Privatgrundstücke still integriert worden“. Also keine Chance.

Dem Fußgänger bleibt nur der Marsch auf dem Trottoir entlang der B 34. Kurz vor der Landesgrenze in Höhe vom Aldi tut sich plötzlich ein freier Uferabschnitt auf. Also wieder runter an den Rhein? Besser sein lassen. Das Gelände ist privat. Außerdem ist der Hörnli-Zoll erreicht und die kleine Tour damit zu Ende.

Fazit: Vom Rhein hat der Wanderer in Grenzach zwar durchaus etwas gesehen. Wirklich erlebt hat er den Fluss jedoch nicht. Bis dahin ist noch viel zu tun.