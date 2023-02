Grenzach-Wyhlen Vodafone hat Probleme in Grenzach

Die Inhaberin der Goldschmiede „Der Pfau“ an der Basler Straße ist nur eine von zahlreichen Vodafone-Kunden in Grenzach, denen so langsam der Geduldsfaden reißt. Denn ihre Telefonverbindungen brechen zusammen, das Internet „ruckelt“ und der Fernseher läuft nicht.

Nummer abfotografieren und dann zurückrufen

„Ich hab’s langsam an den Nerven“, schimpft die Goldschmiedemeisterin. Denn schon seit drei bis vier Wochen könne sie in ihrem Ladengeschäft kaum noch telefonieren. Es sei ein einziges Hin und Her. „Kunden sind sauer und schimpfen, was ich echt verstehen kann“, legt Preuss nach. Damit sie mit ihrer Kundschaft überhaupt fernmündlich kommunizieren kann, fotografiert sie die im Display ihres Telefons angezeigte Nummer der Anrufer ab und ruft diese dann von ihrem Handy aus zurück.