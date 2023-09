Grenzach-Wyhlen Volles Haus bei BASF

Zunächst gab es einen kleinen Begrüßungsumtrunk vor dem Gebäude „9001“, das durch seine türkise Farbe und Höhe heraussticht. Hier kamen sowohl Anwohner als auch „Ehemalige“ miteinander ins Gespräch. Da gab es so manches freudige Wiedersehen.

Zweistellige Millioneninvestitionen

Im zum Festsaal umgestalteten Gebäude-Erdgeschoss gab Simó zunächst einen Einblick in die aktuellen Belange von BASF. Weiterhin unverändert hoch sei die Nachfrage nach UV-Filtern, weshalb das Grenzacher Werk mit einem Produktionsrekord zum Jahresende rechne (wir berichteten). Eine Tube Sonnencreme als Geschenk für die Besucher verdeutlichte, wie alltäglich Produkte „Made in Grenzach“ bundesweit im Handel zu finden sind. Das solle auch noch lange so bleiben, wie die Verantwortlichen mitteilten. Daher starten in Kürze die Tiefbauarbeiten für eine neue Trocknungstechnologie, die 2025 in Betrieb genommen werden soll und die mit einem Investitionsvolumen im zweistelligen Millionenbereich veranschlagt ist. „Wir wollen damit die Abhängigkeit von Erdgas abschaffen und die CO2-Neutralität erreichen“, erläuterte Simó. Insgesamt will BASF bis 2045 komplett klimaneutral produzieren. Bereits in den vergangenen Jahren gab es in Grenzach zweistellige Millioneninvestitionen in die Erneuerung von Stromversorgung, Tanklager und Produktionssteuerungen. Die damit verbundenen Optimierungen dienen auch der Sicherheit. Mit Stolz berichtete Simó, dass seit mehr als sieben Jahren kein ernster Arbeitsunfall mehr registriert worden sei. Ein wichtiger Baustein sei daher auch die 1921 gegründete Werkfeuerwehr.