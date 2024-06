Grenzach-Wyhlen: Vom Physiklehrer zum Hausarzt

„Ex-Lehrer im PJ“

Mit dem Niederländer Marco Goffi begleiten die Praxisinhaber, Martina Franke-Rothfuchs und Andreas Fluck, erstmals einen Studenten im Praktischen Jahr (PJ). Der in Freiburg studierende Marco Goffi ist seit Ende Mai in der Praxis tätig und begeistert von seiner beruflichen Neuorientierung. Denn zuvor war er Physiklehrer und Medizinphysiker von Beruf. „Hier komme ich mit vielen Menschen in Kontakt. Als Medizinphysiker musste ich viel am Computer sitzen und Berechnungen anstellen, wie die Bestrahlungsgeräte eingestellt werden müssen. Nun kann ich mit den Patienten direkt interagieren“, erläutert der 39-Jährige seine Beweggründe für das Zweitstudium. Seine Frau ist als Ärztin in der Schweiz tätig, weshalb beide in der Nähe von Liestal wohnen. Bis Ende August kann er nun mit dem Fahrrad „zur Arbeit“ radeln.

In Kontakt kam Goffi mit der Wyhlener Praxis durch seine Famulatur im vergangenen Jahr. Dieses viermonatige Praktikum vor dem zweiten Abschnitt der ärztlichen Prüfung umfasst eine einmonatige Hospitanz in einer Hausarztpraxis. „Ich habe die Kollegen da schon bereits als engagierte Praxisanleiter kennengelernt. Auch gibt es hier viele moderne Geräte, mit denen ich nun verschiedene praktische Erfahrungen machen kann“, lobt der Student die mpderne Ausstattung der vor zwei Jahren mit Unterstützung durch die Gemeinde Grenzach-Wyhlen eröffneten Einrichtung.