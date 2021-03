Grenzach-Wyhlen Vom Sieg des Lebens

Grenzach-Wyhlen (mv). Was bedeutet in der heutigen modernen Zeit Ostern? Dieser Frage widmen sich die beiden aus dem Ortsteil Wyhlen daher bis zum Osterfest mit viel Kreativität und einigem Aufwand. Sie haben in ihrem Vorgarten ein österliches Ambiente mit Häschen, Hühnern, Blümchen und weiteren Figuren geschaffen, das auch auf die Auferstehung Christi hinweist und den Menschen aufzeigen soll, dass das Leben stärker als der Tod ist.

Das Paar hat in den zurückliegenden Jahren immer wieder mit seiner Weihnachtsbotschaft und den Weihnachtskrippen im Vorgarten des Lindweg 25 für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Vor allem für Kinder und natürlich auch deren Eltern in Wyhlen gehört der Besuch bei der Weihnachtskrippe seither zu den schönen Gepflogenheiten in der Vorweihnachtszeit.