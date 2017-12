Grenzach-Wyhlen Von betörender Klangsinnlichkeit

Was hat die spanische Kirchenmusik des späten 15. bis frühen 18. Jahrhunderts mit der Reformation zu tun? Die Frage drängte sich womöglich auf bei der Hörergemeinde des Konzerts, das am Sonntag in der Reihe „Musik zum Reformationsjubiläum“ in der evangelischen Kirche Grenzach erklang.

Von Walter Bronner

Grenzach-Wyhlen. Die Antwort auf diese Frage kann mit „sehr viel!“ gegeben werden. Denn schließlich hat die Reformation den lateinischen Kirchengesang aus den Gotteshäusern verbannt, weshalb die in erzkatholischen Ländern entstandene Sakralmusik der Renaissance und des Frühbarock seither hierzulande bis zum Musikleben unserer Tage ein Schattendasein führt. Komponistennamen wie Francisco Guerrero, Mateo Vlecha el Viejo, Christóbal Morales oder Tomás Luis de Victoria sind in Programmzetteln hiesiger Kirchenkonzerte nie oder äußerst selten anzutreffen. Dabei ist ihre Musik von geradezu betörender Klangsinnlichkeit, die umso eindrücklicher wirkt, wenn sie von so kompetenten Vokalisten und Instrumentalisten wie dem Basler Ensemble „Domus artis“ vorgetragen wird. Mit Florencia Menconi (Mezzosopran), Dániel Mentes (Countertenor), Ivo Haun de Oliveira (Tenor, Renaissancelaute, Leitung), Breno Quinderé (Bariton, Leitung), Csongor Szántó (Bass) und Guilhermo Barroso (Barockgitarre) präsentierte sich hier ein Interpreten-Sextett argentinischer, brasilianischer und ungarischer Herkunft, dessen perfektionierte Klang-Variabilität, Ausdrucksvielfalt und Temperament staunen machte. Faszinierend der vollströmende Klang, den die Truppe in virtuosem Acappella-Gesang ebenso ausbreitete wie in den Liedern mit dezentem instrumentalem Geleit. Da war immer eine mitreißende Geschlossenheit des Klangbildes zu bewundern, ob das Ensemble nun komplett, in reduzierter Besetzung oder nur als Vokal-Instrumental-Duo seine phänomenale Vortragskunst zelebrierte. Dies vorwiegend im Altarraum, in dem die mit „Encarnación“ (Menschwerdung Gottes) betitelte Vortragsfolge das „himmlische Jahr“ und die sich „freuende Erde“ in Tonschöpfungen von Guerrero pries oder das von Flecha vertonte „Feuer der Sünde“ mit lebhaftem Impuls entfachte.

Anhaltender Beifall

Vollendete gregorianische Vokalkunst demonstrierte „Domus artis“ in der weiträumigen „Dies-Irae“-Sequenz einer „Missa pro defunctis“ nebst deren von Morales vertonten „Offertoriums“-Teil. Mit Positionswechseln in den Mittelgang der Kirche und auf deren Empore vermittelten die Konzertgeber weitere Klangvarianten unter anderen als Gesang-Laute-Duo ein seufzer-schweren Liebeslied und ein „Tenebrae facte sunt“ (Finsternis brach ein) von de Victoria, das die harmonischen Möglichkeiten dunkler Klangfarben weidlich ausnutzt. Martialische Klangeffekte und solche unbändigen Jubels wurden im letzten Konzertteil in „La Guerre“ von Pierre Attaignant und Siegeshymnen von Guerrero und el Viejo mitreißend angestimmt. Den anhaltenden Beifall vergalt „Dominus artis“ mit der Wiederholung des Freudegesangs „La tierra se ésta gozando“ .