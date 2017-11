Inzlingen Von klassisch bis modern

Inzlingen (mv). Mit einem bunten Melodienstrauß aus Klassik und Moderne, fetzigen Evergreens sowie einfühlsamen und emotionalen Kompositionen begeisterte am Samstag der Harmonika-Club Inzlingen (HCI) bei seinem Jahreskonzert.

Dieses zählt seit vielen Jahren mit zu den kulturellen Höhepunkten im Jahreskalender der Wasserschlossgemeinde. Entsprechend groß war die Erwartungshaltung vieler Harmonika-Freunde bereits im Vorfeld des Konzerts, das im zweiten Teil des Programms auch den Auftritt des Harmonika-Orchesters Schwörstadt vorsah. Der Publikumszuspruch war dementsprechend groß, und so ließen sich beim Jahreskonzert des HCI auch viele auswärtige Harmonika-Freunde in den Bann der Akkordeonmusik ziehen, die für jeden Geschmack etwas parat hatte.

Für viele etwas ungewohnt präsentierten sich die Inzlinger Harmonika-Spieler bereits zu Beginn des Konzerts, als die Aktiven jeder für sich alleine nach und nach ihre Plätze einnahmen, während die ersten Takte des „Gabriella Songs“ von Stefan Nilson die abgedunkelte SVI-Halle durchdrangen und bereits einen ersten Eindruck eines wunderbar in Szene gesetzten Jahreskonzerts vermittelten.

Ausdrucksstark und dramatisch zugleich präsentierte sich im Anschluss die „Rhapsodia Andalusia“, in der die Konzertbesucher nicht nur in den Bann spanischen Lebensgefühls versetzt wurden, sondern bei der auch die herausragende Virtuosität der Inzlinger Harmonika-Spieler auf wunderschöne Weise zum Ausdruck kam. So auch bei Kompositionen wie „Danse Macabre“ von Camille Saint-Saens oder den „Russischen Fantasien“ von Jörg Draeger, die von Dirigent Daniel Bregger und seinem Ensemble perfekt inszeniert und dargeboten wurden. So richtig Schwung gelangte in das Jahreskonzert indes, als das Harmonika-Orchester Inzlingen mit Werken wie „Tie a yellow ribbon“ oder dem bekannten Michael Jackson-Song „Smooth Criminal“ aufwartete und am Ende mit „Eloisa“ von Paul Ryan für zahlreiche Zugabe-Rufe sorgte. Diese wurden auch umgehend erfüllt, und so klatschten und sangen vor allem die älteren Konzertbesucher den „Deutschmeister Regimentsmarsch“ freudig mit und sorgten damit für weitere stimmungsvolle Momente beim Jahreskonzert.

Dass sich diese Momente noch weiter steigern ließen, das bewies im Anschluss der Auftritt des Harmonika-Orchesters Schwörstadt, das mit virtuoser Brillanz einen Klangkörper in Szene setzte, der das Jahreskonzert des Harmonika-Orchesters Inzlingen außergewöhnlich werden ließ. Dafür verantwortlich waren neben zahlreichen Filmmusiken klassisch angehauchte, aber dennoch moderne Kompositionen sowie bekannte Soundtrack-Impressionen, die dem Publikum die Extraklasse des Schwörstädter Harmonika-Orchesters auf exklusive Weise zu Gehör brachten.