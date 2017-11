Grenzach-Wyhlen Vorschläge der Bürger erwünscht

Grenzach-Wyhlen. Die Gemeinde Grenzach-Wyhlen lädt die Bürger zur Teilnahme an der zweiten Planungswerkstatt zum integrierten Verkehrskonzept ein. Die Veranstaltung findet am Montag, 13. November, ab 18 Uhr in der Mensa der Bärenfelsschule statt.

In der ersten Planungswerkstatt wurden bereits mehr als 50 verschiedene Ideen und Vorschläge gesammelt und auf ihre Machbarkeit überprüft. Einige konnten bereits umgesetzt werden, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Am kommenden Montagabend sollen die bisherigen Ergebnisse der Untersuchungen vorgestellt und die Vorschläge anhand ihrer Umsetzbarkeit und Finanzierbarkeit priorisiert werden. Weiterhin können neue Ideen in den Prozess eingebracht werden. Professionelle Unterstützung erhalten die Bürger durch das Moderatorenteam Fritz, Sellke, Wachinger und den Verkehrsexperten Kurt Sänger, Geschäftsführer von Rapp Regioplan. Das Verkehrskonzept soll in Grenzach-Wyhlen die Weichen für die nächsten Jahre stellen.