Grenzach-Wyhlen: Warum es immer mehr Kurzzeitunterkünfte gibt

In den zurückliegenden Monaten gab es eigentlich kaum eine Sitzung des Technischen Ausschusses des Gemeinderats, in der das Gremium nicht wenigstens einen Antrag für Ferienwohnungen oder Monteurzimmer auf dem Tisch liegen hatte. Bei der jüngsten Sitzung des Gremiums sollten es gar mehrere sein, doch ein Antrag wurde zurückgestellt. Dies war der schon einmal behandelte Antrag auf Umnutzung aller zehn Wohnungen im Neubau hinter der Tankstelle an der Markgrafenstraße in Ferienwohnungen. Bürgermeister Tobias Benz setzte diesen Punkt gleich zu Beginn von der Tagesordnung ab, da es „neue Sachverhalte“ abzuklären gebe. das Gesuch werde zu gegebener Zeit wieder zurück aufs Tapet kommen, kündigte der Rathauschef an.