Grenzach-Wyhlen: Warum im „Fallberg“ so viele gelbe DHL-Lastwagen stehen

Recherchen vor Ort ergaben, dass die gelbe Kolonne eigentlich im DHL-Verteilzentrum im Efringen-Kirchener „Schlöttle“ beheimatet ist. Dort hatte es am Sonntag gebrannt. Wie ein Mitarbeiter, der nicht namentlich genannt werden will, vor Ort in Wyhlen erklärte, sei das Gebäude in Efringen-Kirchen nach dem Brand verrußt und schmutzig, so dass dort zunächst Putz- und Aufräumarbeiten stattfinden müssten. Erst dann könne man das Gebäude wieder nutzen. Die Fahrzeugflotte müsse daher für einige Tage verlegt werden. In Wyhlen habe man rund um das Broetje-Gebäude – es gehört inzwischen der Firma Würzburger – eine vorübergehende Bleibe gefunden. Die Verteilung der DHL-Pakete erfolgt daher ab sofort provisorisch von Wyhlen aus.

Wie der DHL-Mitarbeiter erklärte, würden die zu verteilenden Pakete zunächst vom zentralen Paketzentrum in Lahr per Lastwagen nach Grenzach-Wyhlen gebracht, um von der Doppelgemeinde aus weiter zu den Empfängern ausgeliefert zu werden. Weitere Auskünfte waren weder über das DHL-Verteilzentrum in Efringen-Kirchen noch über die DHL-Zentrale erhältlich.