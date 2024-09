Grenzach-Wyhlen: Weinlese am Hornfelsen

In diesem Zusammenhang bemühte der Winzer erstmals auch den Begriff „Terroir“, was auch für die natürliche Umgebung, in welcher der Hornfelsenwein wächst, steht. Damit gemeint sind aber auch der Boden am Hornfelsen, das Klima und die Topografie, während ein wesentlicher Bestandteil auch das Wetter ist, das einen Weinjahrgang mitbestimmt. All das zusammengenommen habe den Hornfelsenwein zu einem ganz besonderen Tropfen werden lassen, bekundet Michael Lang. Getrunken werden kann der köstliche Rebensaft jedoch erst in zwei Jahren. So lange entfaltet der Hornfelsenwein noch das für ihn typische Aroma in Holzfässern der Bezirkskellerei Markgräflerland in Efringen-Kirchen, wo die Grenzacher Weine ausgebaut werden.