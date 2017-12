Grenzach-Wyhlen Weitere Fahrradboxen in Wyhlen

Grenzach-Wyhlen. Am Bahnhof Wyhlen sind in Kürze weitere Fahrradboxen verfügbar – ideal für Berufspendler.

Nachdem die Gemeinde Grenzach-Wyhlen im Jahr 2015 die ersten Veloboxen installiert hatte, wurde nun auf der Nordseite des Bahnhofs eine Anlage mit zwölf weiteren Boxen aufgestellt. Eine Anlage steht bereits in Wyhlen am Bahnhof in der Kraftwerkstraße, eine weitere am Bahnhof in Grenzach. Die neuen Boxen in Wyhlen am Bahnhofplatz/Eisenbahnstraße verfügen über je eine Ladesteckdose für E-Bikes und Pedelecs in der unteren Etage. Einschieben lassen sich die Räder mittels einer Führungsschiene, wie aus einer Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung hervorgeht.

Die Gemeinde Grenzach-Wyhlen hatte den Standort im Zusammenhang mit dem Bau der Querspange Kirchstraße eingeplant. Bürgermeister Tobias Benz freut sich über die neue Anlage: „Die Gemeinde ist bestrebt, die Fahrradinfrastruktur weiter zu verbessern und investiert hier gerne. Die gute Nutzung der in Grenzach und in Wyhlen stehenden Boxen hat uns dazu bewogen, die neuen Boxen zu finanzieren.“

Weitere Informationen: Die Fahrradboxen können ab sofort über die Internetseite www.bikeandridebox.de gebucht werden.