Grenzach-Wyhlen: Weiteres Sparpotenzial gesucht

Größter Batzen ist erneut die Lindenschule Wyhlen. Für die nächste Etappe der Erweiterung sind 200 000 Euro Planungskosten vorgesehen. Am Schulzentrum sind für neun digitale Tafeln und ein Konzept für den Fenstertausch 63 000 Euro vorgesehen. Die Installation neuer Rauchmelder in der Kita Hebelschule (19 000 Euro), die Überarbeitung des Außengeländes an der Bärenfelsschule (15 000 Euro) und eine mobile Garderobe der Kita Regenbogen (20 000 Euro) sind weitere Eckpunkte über 15 000 Euro Investitionssumme. Zudem sind je 15 000 Euro für die Konzeptionierung der Ganztagsgrundschule an den beiden Standorten in Grenzach und Wyhlen vorgesehen.

Ulrike Ebi-Kuhn (CDU) warf den Punkt Freibadsanierung auf, ob bei jährlichen 50 000 Euro Wasserverlustkosten auch hier eine Konzeptplanung vorangetrieben werden müsse. Bürgermeister Tobias Benz gab zu bedenken, dass generell die Überarbeitung zu einem Familienbad in Erwägung gezogen werden müsse, was die Umfrage im vergangenen Jahr bestätigte. „Nur mit einem Beckentausch ist es nicht getan.“ Allerdings sei bei der finanziellen Lage eine Förderung notwendig. „Dafür müssen wir ein Konzept in der Schublade haben, wenn eine Ausschreibung folgt“, warb er für die Kosten einer Planung. „Sonst holt uns das Thema eines Tages ein.“