Grenzach-Wyhlen Welcher Stein bleibt auf dem anderen?

Pfarrgemeinderatswahl

Am 8. Dezember wird die Kandidatensuche für die Wahlen im März 2020 offiziell eröffnet. Inzwischen hat sich der Wahlausschuss unter Vorsitz von Walter Schwarz gebildet. Am 26. Januar ist offizieller Bewerbungsschluss, ehe am 16. Februar die Kandidatenvorstellung stattfinden wird.

Defizit wird übertragen

Für den Stiftungsrat beantragte Maria Deschler die Übertragung des Haushaltsdefizits 2018 auf den aktuellen Haushalt. Der Betrag von 109 000 Euro entstand hauptsächlich durch die vom Bistum Freiburg geforderte Bausubstanz-Erhaltungsrücklage.

Begegnungstag

Mit sechs Teilnehmern hat sich der Rat am Begegnungstag für Pfarrgemeinderäte in Offenburg beteiligt. Erfreut zeigte sich Oertlin, dass man es mit einem Bild sogar in die Bistumszeitung „Konradsblatt“ geschafft habe. Insgesamt sei die Veranstaltung mit lediglich 140 Teilnehmern aber unter den Erwartungen der Erzdiözese geblieben.

Ein Lob sprach Oertlin dafür aus, dass bei diesem Termin auch kritische Themen angesprochen wurden. Er verwies darauf, dass für „Pastoral 2030“ auch Nichtamtsträger Anmerkungen einreichen können (www.kirchenentwicklung2030.de).

Sternsinger

In dieser Woche haben die Vorbereitungen zur nächsten Sternsingeraktion begonnen, die vom 4. bis 6. Januar in der Doppelgemeinde stattfinden wird. Weil das Thema „Frieden“ lauten wird, findet am 20. Dezember eine gemeinsame Probe der Grenzacher und Wyhlener Gruppen statt. Im Anschluss wird gemeinsam der Aussendungsgottesdienst des „Friedenslichts aus Bethlehem“ in der Kapelle der Himmelspforte besucht.

Adventsbasar

Für den traditionellen Basar im katholischen Gemeindehaus Wyhlen findet vom 19. bis 22. November das gemeinsame Basteln statt, wie Maria Deschler und Bärbel Eckert ankündigten. Zwischen 9 und 17 Uhr ist dafür das Gemeindehaus geöffnet.