Grenzach-Wyhlen: Wem gehören diese Pedelecs?

Kurioser Fund: Eine Frau hat am Dienstag zwei Pedelecs in ihrem Geräteschuppen gefunden, die niemandem zugeordnet werden können. Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Elektrovelos von unbekannter Hand gestohlen und in diesem Schuppen versteckt worden sein könnten, um sie bis zum Weitertransport „zwischenzulagern“. Der Schuppen befindet sich an der Inzlinger Straße auf dem Rührberg in der Nähe des Spielplatzes. Die Pedelecs könnten schon vor etwa einer Woche dort gelagert worden sein, heißt es im Polizeibericht. Die beiden Zweiräder werden wie folgt beschrieben: ein grünes Damen-Pedelec (MTB) Marke „Riverside“, grün mit weißer Aufschrift, (Vermutlicher Hersteller: „Decathlon“), 26 Zoll, zehn-Gang- Kettenschaltung und Hinterradmotor. Aufkleber-FIN: DK FEH HN664. Ein Pedelec der Marke „Canyon“, Typ: „Easy“, „Swiss Desigend“, schwarz mit grüner Aufschrift, 28 Zoll, Kettenschaltung, Bosch-Motor, FIN: 1173832 und K31280919.