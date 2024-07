Grenzach-Wyhlen: Weniger Dreck und mehr Sicherheit auf den Schulhöfen

Zudem ist die Nutzung bestimmter Räume der Schulen durch „Externe“ wie Vereine oder Volkshochschule mit ein Grund, dass die Schulgelände in Grenzach und Wyhlen so oder so zu bestimmten Abendstunden frequentiert werden (müssen). Aber auch die Betreuungszeiten der Schulkinder haben sich geändert.

Von 17 bis 22.30 Uhr offen

Um all diese unterschiedlichen Nutzungsbedürfnisse unter einen Hut zu bringen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass Schulhöfe Schutzräume ohne „Käfigcharakter“ für Kinder und Lehrer bleiben, hat der Gemeinderat am Dienstagabend nun eine neue, verschärfte Benutzungsordnung für die Schulhöfe erlassen. Die bisherigen Schilder an den Zugangsbereichen sollen bald durch Tafeln mit den angepassten Regeln ersetzt werden. Eindeutige Piktogramme sollen obendrein klar und leicht verständlich machen, was auf dem jeweiligen Schulhof erlaubt ist – und was nicht.