Grenzach-Wyhlen „Wenn alles us de Fuge goht . . .“

In Bezug auf das andauernde „Coronagewitter“ wies der Narrenmeister darauf hin, dass man als Narrenzunft dennoch stark bleibe und weitermachen werde. „Mir werde Fasnacht andersch fiere und vieli neui Sache kreiere, mol im Dorf und mol virtuell, sin mir immer aktuell“, so das Oberhaupt der Wyhlener Narren im Youtube-Kanal.

Die Bevölkerung rief er auf, im Dorf auch um die Ecken zu schauen, denn die Fasnacht 2021 würde sich auch während der Corona-Pandemie keineswegs verstecken.

Gleichzeitig verwies er auf die eigens kreierte „Solidaritäts-Plakette“ der Narrenzunft Rolli-Dudel für die Fasnachtskampagne 2021. Diese ziert das Wyhlener Wappen und ist ab sofort über die Wyhlener Fasnachtscliquen und über die Zunftleitung erhältlich.

Verzichten muss das Narrenvolk indes in diesem Jahr auf die närrische Gestalt des Puzzimummels. Auch er fiel der Corona-Pandemie zum Opfer. Spannend dürfte daher die Frage sein, wie die Fasnachtsverbrennung am Abend vor Aschermittwoch in diesem Jahr über die Bühne gehen wird.

Das fasnächtliche Motto verkündeten traditionell, in diesem Jahr auf Youtube, die Dunnerloch-Zotteli mit Sarah Lucht, Max Lütjens und Samuel Clauss. Sie riefen der Narrenschar zu: „Wenn alles us de Fuge goht, für Spässle isch es niemols z’spot.“

In ihrem Vortrag erinnerten sie an die Fasnacht 2020, die man noch feiern durfte und an Covid 19, „wo sich duet zum Spielverderber erdreiste.“

So auch in den Bereichen Fußball, Konzerte, Festivals und Volksfeschtli. Daneben bemühten sie Trumps Klage zum Wahlbetrug, die im Keim erstickt wurde, und erinnerten einmal mehr an Corona als neuen Begleiter, auch in Fasnachtszeiten.

„Drum fiere ma d’Fasnacht im Herze-kunterbund . . . denn wenn alles us de Fuge goht, für Spässle isch es niemols z’spot“, so die Dunnerloch-Zotteli bei der Mottoverkündung noch einmal.